الأناضول : المنتجات التركية تغطي نقص السوق القطري و إقبال كبير عليها في المتاجر

لاقت المنتجات التركية المتنوعة، إقبالا كبيرا عقب وصولها متاجر قطر، بعد أن فرضت السعودية وبعض البلدان العربية حصاراً اقتصادياً وسياسياً عليها وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

وأعلنت متاجر عدة في قطر، اليوم الجمعة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وصول منتجات تركية، وألصقت أوراق في الرفوف التي تحمل بضائع تركية كتبت عليها: “منتجات قادمة من تركيا جوا”.

ومن تلك المتاجر، سلسلة “ماركت الميرة قطر”، التي أعلنت عبر حسابها على “تويتر”، وصول منتجات تركية إلى أفرعها، ونشرت صورها أيضا.

وذكرت السلسلة التجارية عبر حسابها: “نعلن لزبائننا وصول شحنة منتجات تركية عبر الطائرات”.

وأضافت: “من أجل تلبية طلبات عملائنا اليومية، نبلغهم بوصول الحليب واللبن والبيض والعديد من المنتجات الأخرى من تركيا”.

وقال عمال المتجر للأناضول، إن المنتجات التركية لاقت إقبالا كبيرا من قبل الزبائن عقب إعلان وصولها مباشرة.

وفي حديثه للأناضول، قال سهيل عوض، أحد المتسوقين، “كل شيء على ما يرام في قطر، الحمد لله لأننا نشتري منتجات تركية، ولأول مرة سيشرب ابني حليب قادم من تركيا”.

وعن تزويد تركيا لقطر بالمواد الغذائية، أضاف عوض “هذه هي العلاقات الحقيقة التي تنبغي أن تربط بين الدول، ونأمل من دول عربية أن تطور علاقات مماثلة كهذه”.

وفي وقت سابق، أكد مواطنون قطريون أن بلادهم ستتجاوز الأزمة الراهنة بأريحية، بفضل اقتصادها المتين وعلاقاتها السياسية التي طورتها مع بلدان مختلفة. (ANADOLU)

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