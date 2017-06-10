البنتاغون : حصار قطر يعرقل التخطيط للعمليات استراتيجياً

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن حصاراً على قطر تفرضه السعودية ودول خليجية لم يؤثر على العمليات الجارية حاليا ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنه “يعرقل” القدرة على التخطيط لعمليات على المدى البعيد.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون في بيان “رغم عدم تعطل العمليات العسكرية الأمريكية الحالية في قاعدة العديد الجوية في قطر إلا أن الوضع الآخذ في التطور يعرقل قدرتنا على تخطيط عمليات عسكرية في مدى أبعد”.

وقاعدة العديد الجوية في قطر تضم أكثر من 11 ألف جندي من الولايات المتحدة وقوات التحالف وهي قاعدة مهمة في الحرب ضد الدولة الإسلامية. وقال ديفيز إن قطر تظل ذات أهمية كبيرة للعمليات الجوية ضد الدولة الإسلامية. (REUTERS)

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