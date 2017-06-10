الدولار يرتفع مع هبوط الإسترليني بعد نتائج انتخابات بريطانيا

ارتفع الدولار أمام سلة عملات يوم الجمعة بدعم من الانخفاض الحاد الذي سجله الجنيه الاسترليني بعدما خسر حزب المحافظين البريطاني المنتمية له رئيسة الوزراء تيريزا ماي أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى منافسة 0.37 بالمئة إلى 97.273 بعدما صعد إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 97.5 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1196 دولار أمام العملة الأمريكية بعد يوم من إغلاق البنك المركزي الأوروبي الباب أمام المزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وهبط الجنيه الاسترليني بما يصل إلى 2.5 بالمئة إلى 1.2635 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ أن دعت ماي إلى الانتخابات في 18 أبريل نيسان قبل أن يعوض بعض خسائره ليجري تداوله على انخفاض نسبته 1.8 بالمئة عند 1.2718 دولار.

وارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي مع تعزز الرأي القائل بأن بنك كندا المركزي سيرفع أسعار الفائدة قبل الوقت الذي كان متوقعا من قبل بعد بيانات قوية للوظائف في البلاد. (REUTERS)

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