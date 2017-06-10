الذهب يهبط و البلاديوم يقفز 7 % لأعلى مستوى في 16 عاماً

هبطت أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي قفز فيه البلاديوم أكثر من سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما حيث اضطرت زيادة الطلب للمضاربة المستخدمين الصناعيين إلى إغلاق مراكز مدينة حسبما قال تجار.

وقفزت أسعار البلاديوم إلى أعلى مستوى منذ أوائل عام 2001 عند 914.70 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ السعر الفوري للبلاديوم 889.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 1902 بتوقيت جرينتش بزيادة 4.3 بالمئة.

وانخفض الذهب للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأغلبية واضحة مما أدى إلى هبوط الجنيه الاسترليني بشدة وساعد على ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ أواخر مايو أيار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1270.17 دولار للأوقية بينما نزل المعدن الأصفر نحو واحد بالمئة في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب إلى 1271.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 939.25 دولار للأوقية. (REUTERS)

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