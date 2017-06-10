الرقة : قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في المدينة .. و أنباء عن بحث ” ديوان العشائر ” خروجاً آمناً لعناصر التنظيم

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية صباح السبت، على حي جديد في مدخل مدينة الرقة، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) .

وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية:”دخلت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم حي الرومانية مدخل مدينة الرقة الشمالي الغربي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي (داعش) الذين حاولوا صد الهجوم مستخدمين الدراجات المفخخة والعبوات الناسفة”.

واشار إلى مقتل أكثر من 10 مسلحين من (داعش) ، بينما قتل وأصيب سبعة من قوات سوريا الديمقراطية.

ويعتبر حي الرومانية الحي الثاني الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية من الجهة الشمالية والغربية بعد سيطرتها امس على حي السباهية، وبذلك أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على محور الطريق الغربي الذي يفصلها عن حي الدرعية أكبر أحياء المدينة الغربية .

وكانت قوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري المعارض سيطرت أمس على أجزاء واسعة من حي المشلب شرق المدينة بعد معارك مع تنظيم (داعش) الذي استخدم السيارات المفخخة لوقف تقدم قوات النخبة.

على صعيد آخر، قال سكان محليون إن طائرات التحالف الدولي شنت ليل الجمعة/ السبت، عدة غارات مستخدمة الفسفور الابيض على احياء المدينة الغربي التي تشهد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية، كما سقطت تسعة صواريخ على الجبهة الغربية انطلقت من قاعدة الجلبية 75 كم شمال غرب مدينة الرقة .

الى ذلك نقل ناشطون من مدينة الرقة أن وفداً من ديوان العشائر التابع لتنظيم (داعش) في مدينة الرقة خرج مساء امس من الرقة، واتجه الى قوات سوريا الديمقراطية للتفاوض معهم لتأمين خروج آمن لعناصر (داعش) من المدينة باتجاه محافظة دير الزور .

الا أن عضو مجلس محافظة الرقة المدني المحامي ابراهيم الحسن نفى “علمه بوجود وفد من ديوان العشائر وصل الى بلدة عين عيسى للتفاوض لتأمين خروج آمن لمقاتلي (داعش)” .

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