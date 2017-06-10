السعودية : القبض على عامل مطعم ” بصق ” في صحن ( فيديو )

تمكنت الجهات الأمنية في #السعودية من إلقاء القبض على وافد يعمل في محل لبيع الفول والمطبق، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبصق على المطبق أثناء تجهيزه.

وأحالت الشرطة، وفقاً لصحيفة سبق، العامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث خضع للاستجواب تمهيداً لنقل أوراقه إلى المحكمة.

وتتكرّر كثيرًا الشكاوى ضد العاملين في المطاعم في المملكة، وسبق أن رصد مواطنون مخالفات عن طريق كاميرات هواتهم المتحركة ضد كثير من المطاعم الشعبية، في حين تتفاعل الجهات المعنية مع الشكاوى الواردة في حال تم التثبت من صحة المقاطع.

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