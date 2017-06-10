الشاب خالد يكشف ” فبركة ” حلقته في برنامج “ رامز تحت الأرض ”

كشف الفنان الجزائري #الشاب_خالد فبركة حلقته في برنامج المواهب “رامز تحت الأرض”، دون قصد، من خلال تصريح له في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

الفنان الجزائري تحدث عن حلقته في برنامج “رامز تحت الأرض” خلال اللقاء، حيث قال وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي : “عزموني أشارك معاهم في البرنامج منذ سنتين لكن ما كنش عندي وقت، وهالسنة قبلت وقلت باش نديرها”.

جمهور الشاب خالد اعتبروا أن هذا التصريح بمثابة اعتراف منه بفبركة حلقته في البرنامج.

وكان الشاب خالد قد سجل رد فعل غير متوقع، بعد علمه بوقوعه في مقلب رامز جلال، حيث تقبل الأمر بهدوء وابتسامة، كما لم يقوم بضرب رامز ولم يسبه بألفاظ خارجة كباقي الضيوف.

وفي سياق متصل أثار المطرب اللبناني وائل كفوري حالة من الجدل بعد عرض حلقته في برنامج “رامز تحت الأرض”، مساء الخميس، إثر ظهوره ببنطال أسود اللون في نهاية الحلقة، علي الرغم من ارتدائه لبنطال أزرق اللون في بدايتها.

وتعرض كفوري لانتقادات عنيفة بعد تداول الصور ببنطاليه، حيث اتهمه البعض بأنه كان على علم بالمقلب وخدع جمهوره، بينما أكد آخرون أن الرمال المتحركة وراء تغيير لون بنطاله، حيث طالبه عدد من محبيه بتوضيح هذا اللغط المثار حول الحلقة.

يذكر أن برنامج “رامز تحت الأرض” يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويستضيف فيه عدداً من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، وتم تصويره في أبو ظبي بالتعاون مع الإعلامي اللبناني نيشان.

عكس السير