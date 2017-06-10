القرضاوي و العلي و غنيم يردون على وضعهم في قائمة الإرهاب

ردت بعض الشخصيات، التي وردت أسمائها في “قائمة الإرهاب” التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وضمت 59 فردا و12 كياناً “مرتبطين بقطر”، على تصنيفهم “إرهابيين” من قبل الدول الأربعة.

وشن المصري وجدي غنيم هجوما حادا على السلطات السعودية والمصرية والإماراتية والبحرينية، بسبب وضعه في قائمة “الإرهاب” (للاطلاع على القائمة الكاملة اضغط هنا). وقال غنيم، في فيديو مدته 12 دقيقة عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “اجتمعوا على باطل واتهموا العلماء الشرفاء والمؤسسات الخيرية بأنها مؤسسات إرهابية”. وأضاف مستنكرا: “نحن إرهابيون؟! مؤسسات قطر أصبحت إرهابية ونحن أصبحنا إرهابيين؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”. وتابع بالقول: “من يقول علي أني إرهابي، أقول له أنت عدو الله”.

ونشر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، خبرا من موقع “الجزيرة” بعنوان (قائمة الـ59.. عندما تتحول قوائم الإرهاب لـ”مسخرة”). وكتب في تغريدة أخرى، تزامنت مع الإعلان عن “قائمة الإرهاب”، دون ربطها صراحة بوجوده في القائمة، إن “الباطل كالرغوة المنتفخة؛ يعلو قليلا ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص”.

وقال الكويتي حامد العلي، الذي ورد اسمه في “قائمة الإرهاب”، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “إذا كانت حماس على قائمة الإرهاب عندهم فكيف لا نكون نحن الذين ندعم حماس على قائمتهم للإرهاب! ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل”. وأضاف: “الجمعيات الخيرية القطرية التي وضعت على قائمة الإرهاب من دول الحصار أعضاء بهيئة الأمم المتحدة وأنشطتها الخيرية تحت إشرافها”.

وبعد الإعلان عن القائمة، كتب طارق الزمر رئيس حزب “البناء والتنمية” المصري، الذي سبق أن قضى عقوبة في السجون المصرية لإدانته بالمشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، عبر حسابه على “تويتر”: “اللهم في هذا اليوم العظيم، انصر مصر وأهلها على من طغى وبغى”. وأضاف: “في الوقت الذي يدافع فيه النظام المصري عن الكيان الصهيوني والاستيطان داخل مجلس الأمن فإنه يحرض على قطر!! هكذا تتكشف الحقائق”. (CNN)

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