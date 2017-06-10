بالفيديو .. حادث مميت بسيارة معدلة في شوارع لبنان

لقي السائق اللبناني جورج افرام مصرعه على أوتوستراد الميناء في #طرابلس خلال مشاركته في سباق شوارع مع أصدقائه.

حيث انطلق السباق بين جورج (48 عاماً) في سيارته بي ام دبليو المعدلة للسباقات وصديقه الذي كان يركب دراجة نارية سوزوكي R1، بحسب ما ذكرت شبكة المربع، وانقلبت السيارة وتحطمت بعدما انحرفت عن مسارها واصطدمت بالدراجة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها بسبب خلل مازال التحقيق جاري لمعرفة أسبابه.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة وإصابة راكب الدراجة وإصابة اثنين آخرين.

ويملك السائق المتوفى معرض للسيارات وله زوجة وطفلين ويهوى السباقات ويعرف عن تعديل السيارات السريعة وخاصة سيارته بي ام دبليو التي لقي مصرعه على متنها.

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