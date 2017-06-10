ترامب يرد على شهادة كومي : أقر ببراءتي .. و هو مسرب أخبار

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه تمت “تبرئة ساحته بشكل كامل وتام” خلال الشهادة التي أدلى بها الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس.

وغرد ترامب :” رغم الكثير من البيانات الخاطئة والأكاذيب، (تمت) تبرئتي بشكل كامل وتام.. وياللهول إن كومي مسرب !”، وذلك في أول رد فعل عام له على جلسة الاستماع.

اتهم كومي ترامب بإقالته لعرقلة مسار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ثم الكذب بشأن دوافع هذا الإجراء.

ووصف كومي تعرضه للضغط من قبل ترامب لإنهاء تحقيقات مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) بشأن مايكل فلين الذي شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض.

وأكد أيضا أن ترامب لم يخضع شخصيا لتحقيق اتحادي.

وخلال شهادته، اعترف كومي أنه بعدما أقاله ترامب في التاسع من أيار/مايو، طلب من صديق تسريب توثيق محتويات لقاءات ترامب للصحافة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعيين مدع خاص .

يذكر أن وزارة العدل عينت روبرت مولر في 17 أيار/مايو لرئاسة التحقيق المستقل في تدخل روسيا في الانتخابات، وقضية فلين وجوانب أخرى للحملة في عام 2016 .

وعقب تصريحات كومي النارية أمس الخميس، التزم ترامب الصمت على غير العادة ليسمح لمحاميه الشخصي مارك كاسويتز بالتحدث نيابة عنه.

وقال كاسويتش بعد جلسة الاستماع أن ترامب “لم يسع مطلقا لاعتراض سبيل التحقيق” بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بشهادة كومي نفسه.

وفي البيت الأبيض، قالت متحدثة إن ترامب ليس كاذبا. (DPA)

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