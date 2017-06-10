تركيا : السجن المؤبد لقاتل الصحافي السوري ” ناجي الجرف ” .. و إخلاء سبيل متهمين آخرين لـ ” عدم كفاية الأدلة “

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قراراً بالحبس المؤبد مرتين ضد أحد عناصر تنظيم “داعش”، أُدين باغتيال الناشط والصحفي السوري ناجي الجرف، أواخر عام 2015 في غازي عنتاب.

وصدر الحكم عن محكمة في غازي عنتاب ضد المدعو يوسف حمد الشفريحي بالسجن المؤبد مرة لمحاولته قلب النظام الدستوري بانتمائه لتنظيم داعش والثانية بتهمة القتل.

وتم إطلاق سراح ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، هم فرج الحسين وعلي شركس ورياض مطر.

وقتل ناجي الجرف (37 عاماً) في وضح النهار في محافظة غازي عينتاب أواخر كانون الأول الماضي، برصاص مهاجمين استخدموا كاتماً للصوت خارج مبنى يضم مقراً لوسائل إعلام معارضة.

وكان الجرف رئيس تحرير مجلة “حنطة” المعارضة، كما عمل مع مجموعة “الرقة تذبح بصمت”، التي تنشط سراً منذ نيسان 2014 في الرقة المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا، وتتولى توثيق انتهاكات التنظيم الإرهابي الذي لم يتوانى عن تتبع منتقديه داخل الأراضي التركية.

والجرف ناشط سياسي معروف بمعارضته للنظام السوري ولتنظيم داعش الإرهابي، وهو من مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي. (SABAH)

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