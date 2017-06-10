تعرف على 8 أطعمة و مشروبات تمنع العطش في رمضان

ينصح خبراء التغذية بتناول 8 أطعمة ومشروبات خلال شهر رمضان لتجنب العطش خلال ساعات الصوم.

إليك الـ 8 نصائح وفق ما اوردتها صحيفة القدس العربي :

أولًا: تناول العصائر الشعبية المعروفة التي تشعرك بالارتواء مثل التمر هندي وقمر الدين والمياه، واللبن الرائب، فجميعها تمنحك الشعور بالارتواء وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان.

ثانيًا: تناول الفواكه الغنية بالألياف والغنية بالمياه أيضًا مثل البطيخ والكنتالوب والكيوي والأناناس.

ثالثًا: تناول الخضراوات حيث إنها تحتوى على كميات من الماء وتجنبك الإحساس بالحر وأيضًا الشعور بالعطش.

رابعًا: أفطر على 3 تمرات ونصف كوب ماء أو لبن منزوع الدسم.

خامسًا: طبق السلطة الغنى بالخضراوات أساسي في رمضان ويمنحك الإحساس بالارتواء.

سادسًا: شوربة الخضار المضروبة في الخلاط والخضار المطبوخ أو المطهي في الفرن من أفضل الأطعمة في رمضان وتروى الجسم وتجنبك الشعور بالعطش.

سابعًا: تناول كميات قليلة من الطعام على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار.

ثامنًا: في السحور احرص على تناول عصير الليمون ومياه كافية للارتواء وعدم الإحساس بالعطش.

أطعمة محظورة:

وكما أن هناك أطعمة موصى بها، هناك أطعمة محظورة أو يجب التقليل منها قدر الإمكان، منها الملح والأطعمة الغنية بالبهارات والمشروبات الغازية التي تعمل على تجفيف وسحب الماء من جسم الإنسان.

كما يجب التقليل من شرب الشاي والقهوة وتناول الحلوى وقت الإفطار؛ لأنها تزيد من الإحساس بالعطش خلال النهار.

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