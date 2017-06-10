توران : فضلت الاعتزال على أن أعتذر

أكد التركي #أردا_توران لاعب #برشلونة أن اعتدائه على أحد الصحافيين الإثنين الماضي، كان “خطأً شريفاً” و أنه فضل الاعتزال الدولي على أن يعتذر عن سلوكه.

وقال توران في تصريحات نشرتها صحيفة حرييت: “خطأي كان شريفاً، ما فعله بي لم يكن شريفاً، أنا صرخت في وجه الجميع”.

وكان توران قد اعتدى الإثنين على الصحافي بلال ميسي على متن طائرة عودة المنتخب التركي من سكوبيه عقب مواجهة مقدونيا ودياً.

وبعد اتهامه للصحافي بنشر الأكاذيب حوله وحول زملاؤه، اعتدى توران على بلال ميسي، وجذبه من رقبته ووجه إليه لكمة بينما كان يوجه إليه السباب.

وقال مهاجم برشلونة بصوت عال للصحافي: “تباً لمن تركوا شخصاً عديم الشرف مثلك على هذه الطائرة، أستطيع ترك كرة القدم لكنني لن أسمح بتشويه شرفي وشرف عائلتي”.

وعقب الواقعة دافع توران خلال مؤتمر صحافي عن تصرفه وأعلن اعتزاله اللعب الدولي.

وأكد توران في حديثه لحرييت: “أنا تحدثت للجميع وجهاً لوجه، أتمنى لو كان أحد قد فعل نفس الأمر معي، سيكون هذا أكثر شرفاً”.

وخلال اعتدائه على الصحافي وجه توران سباباً لرئيس اتحاد كرة القدم، يلدرم دميرورن، إلا أنه أكد لاحقاً أنه اعتذر له عبر الهاتف.

وفي تصريحاته لحرييت أوضح: “قلت له: كنت أشعر بالغضب، لم أكن مدركاً وأنا أوجه السباب، وقال لي: إذاً إعتذر، ولكنني فضلت الرحيل على أن أتصرف هكذا”.

وتعود جذور المشكلة إلى مباراة في كأس الأمم الأوروبية 2016 أمام كرواتيا تعرض بعدها أردا لانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، غذتها مقالات صحافية أبرزت الخلافات التي يشهدها المنتخب بسبب مكافآت اللاعبين.

وقال توران في هذا الصدد لحرييت: “لم يطلب أحد من أحد المال، أنا لم أطلب مكافأة من أحد”.

وأوضح توران أنه كان على قناعة بأن إثنين من مسؤولي الصحافة في المنتخب سربا تفاصيل داخلية للصحافة، وأنه بعد فترة من توتر اتفق مع مدرب المنتخب فاتح تريم على إقالة مسؤولي الصحافة الإثنين، الأمر الذي لم يحدث.

وأشار إلى أنه عندما رأى هذين الشخصين على الطائرة يهمسان مع بلال ميسي، امتلكه الغضب واعتدى على الصحافي.

وعلى الرغم من أن أردا توران يعد من أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في تركيا، وكان يشكل جزءاً من المنتخب منذ 2006، فإن الصحافة التركية نددت بالإجماع بسلوكه. ( EFE )

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