خدمة ” نينتندو سويتش أونلاين ” تتكلف 20 دولار سنوياً

أعلنت شركة #نينتندو أن خدمة الويب المخصصة لجهاز الألعاب “سويتش” تتكلف 20 دولاراً أمريكياً، وأوضحت الشركة اليابانية أن خدمة نينتندو “سويتش أونلاين” توفر لعشاق الألعاب إمكانية اللعب عبر الإنترنت والدردشة الصوتية والوصول إلى مختلف الألعاب التقليدية لشركة نينتندو بما في ذلك الوضع متعدد اللاعبين.

وأكدت شركة نينتندو أنه سيتم إطلاق الوظائف تدريجيا حتى عام 2018، وإلى أن يحين هذا الموعد يكون الدخول مجاناً إلى هذه الخدمة، التي لا تزال محدودة، وإلى جانب الاشتراك السنوي تقدم الشركة اليابانية إمكانية الاشتراك الشهري نظير 4 دولارات أمريكية أو اشتراك لمدة 3 شهور مقابل 8 دولارات أمريكية. ( DPA )

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