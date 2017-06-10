رجل من ” أم سورية ” يدعي أنه ابن ولي عهد السعودية الأسبق و يطالب بفحص عينات من الحمض النووي

قدم رجل يدعي أنه ابن ولي عهد السعودية الأسبق التماساً يطلب فيه من المركز الطبي في نيويورك “ويل كورنيل” تسليم عينة الأنسجة الملكية للأمير المتوفى.

وقالت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية، إن الرجل المدعو “طلال”، قال في أوراق مقدمة لمحكمة أمريكية في منهاتن، إن كل ما يحتاجه هو اختبار الحمض النووي لإظهار أنه أحد أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان الأمير سلطان قد شغل منصب ولي عهد السعودية خلال الفترة من 2005 إلى 2011 حيث توفي عن عمر ناهز 80 عاماً.

وبعد وفاة الأمير سلطان بسبب مرض السرطان في نيويورك، أبقت المستشفى هناك على بعض من عينات الحمض النووي الخاص به كجزء من روتين طبيعي.

وكتب المدعو طلال أن نتائج اختبار الحمض النووي تعتبر حاسمة بالنسبة لقضية الأبوة التي سيرفعها في لبنان.

ويدّعي طلال أن والده تزوج والدته السورية هناء فايق المغيزل عام 1982 وأنجبته وبعدها بعامين طلقها الأمير وعادت إلى سوريا في العام 1996.

ويتطلب بروتوكول المستشفى أن يصدر القاضي أمراً بالإفراج عن عينة الحمض النووي.

ولم ترد المستشفى على مكالمات محامي طلال، وما زالت القضية قائمة.

عكس السير