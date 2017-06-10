روسيا و إيران تدعوان لتسوية خليجية عن طريق الحوار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن موسكو وطهران تدعوان إلى تسوية الوضع حول قطر عن طريق الحوار، وأن تتم إزالة جميع الشواغل عن طريق الحوار.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها لافروف للصحفيين، عقب اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش قمة “شنغهاي للتعاون” المنعقدة في أستانة عاصمة كازاخستان، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واضاف لافروف: “تحدثنا حول إمكانية تأثير القصة المحيطة بقطر على عمليات وجهود التسوية في سوريا”.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول آخرى قطعت يوم الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر.

وترتب على قطع العلاقات إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران بين قطر وتلك الدول. (DPA)

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