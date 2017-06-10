صحيفة : برشلونة يرغب في ضم فيراتي

ذكرت تقارير إخبارية أن #برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط #باريس_سان_جيرمان، الإيطالي #ماركو_فيراتي.

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن البرسا يرغب في تعزيز خط وسطه بفيراتي، العنصر الأساسي في باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي.

وعلى الرغم من أن عقد فيراتي (24 عاماً) ينتهي في 2021، فوفقاً لعدة وسائل إعلام إيطالية مقربة منه، يعتبر اللاعب أن الوقت قد حان كي يلعب في دوري أكثر تنافسية.

كما تشير الوسائل ذاتها إلى أن فيراتي يحلم على ما يبدو باللعب يوماً ما في برشلونة.

ولضم فيراتي، يدرك برشلونة أن المفاوضات لن تكون سهلة فباريس سان جيرمان الذي يملكه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي يرفض بيع نجومه لا سيما لخصم مثل برشلونة.

يذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012 قادماً من بيسكارا الإيطالي مقابل 12 مليون يورو.

وفي ظل اهتمام عدة أندية كبيرة بفيراتي، قام باريس سان جيرمان بتمديد أو تحسين عقده 5 مرات آخرها في فبراير (شباط) 2016، بحسب سبورت. ( EFE )

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