عقبة جديدة تهدد انتقال صلاح إلى ليفربول

أكدت صحيفة “ذي غارديان” الإنكليزية أن صفقة انتقال نجم #روما الإيطالي والمنتخب المصري #محمد_صلاح إلى #ليفربول المنتظرة مهددة بالفشل، ليتلقى ليفربول صدمة جديد في ظل سعيه لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلاً عن موقع “فيل الغول”، قالت “ذي غارديان” إن نادي روما رفض المبلغ المالي المقدم من ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح، والذي بلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

وقالت إدارة النادي الإيطالي إنها لن تتخلى عن نجمها المصري بأقل من 42 مليون إسترليني، مما قد يعيق انتقال صلاح إلى آنفيلد (معقل ليفربول).

وقدم صلاح موسماً رائعاً مع روما، إذ أحرز 19 هدفاً، فيما صنع 15 آخريين، في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع “الذئاب”.

وأبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب رغبته الشديدة في ضم صلاح إلى صفوفه، إذ وضعه على رأس أولوياته في “الميركاتو” الصيفي، ليعوض الرحيل المتوقع لنجم وسط “الريدز”، البرازيلي كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني.

وفي حال فشل الصفقة، فإن خيبة الأمل لدى المدرب الألماني ستتضاعف، بعد تبدد فرص ليفربول في التعاقد مع مدافع ساوثامبتون، الهولندي فيرغيل فان ديك، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان ليفربول اعتذر لنادي ساوثامبتون الأربعاء، في أعقاب ملاحقة إدارة “الريدز” للمدافع الهولندي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى رغبة مسؤولي ليفربول في التعاقد مع فان ديك، الذي استحوذ على اهتمام العديد من الأندية، وأعلن تفضيله الانتقال إلى قلعة آنفيلد.

وتقدم مسؤولو ساوثامبتون بشكوى ضد إدارة ليفربول أمام رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ طلبت منها النظر في قيام مسؤولي “الريدز” بسلوك غير قانوني محتمل تجاه فان ديك (25 عاماً)، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، ليصرف كلوب النظر عن التعاقد مع فان ديك.

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