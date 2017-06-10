علماء يكتشفون فائدة جديدة لزيت الزيتون

توصل العلماء البريطانيون إلى أن #زيت_الزيتون يساعد على الوقاية من #سرطان_الدماغ و #الكبد ، باحتوائه على مكونات قادرة على منع تكوين الأورام في جسم الإنسان.

وأشار هؤلاء في دراسة طبية نشرت في مجلة “علوم الجزئيات” البريطانية إلى أن زيت الزيتون يحتوي على حامض الأوليك الذي يساعد على تعزيز الجزئيات الخليوية داخل الدماغ، والتي من شأنها مقاومة الخلايا السرطانية المؤذية ومنعها من التكون والانتشار.

وأوضح العلماء من جامعة أدنبرج الأسكتلندية بأن زيت الزيتون من نوع “فيرجين”، له تأثير أكبر في مكافحة السرطان بنسبة تصل إلى 30-40%، مشيرين إلى أن هذا النوع من الزيت يساعد أيضا في منع سرطان الكبد.

وقال الدكتور جراجان ميكلوسكي رئيس الفريق الذي أعد الدراسة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز :”هناك مادة في الدماغ والكبد تدعى ام اي ار-7 وهي تحافظ على صحة الجسم وتؤثر سلبيا على الصحة في حال انخفاضها، ونحن توصلنا لإيجاد مادة تساعد على زيادة تلك المادة وهي موجودة في زيت الزيتون والحقيقة أنها بداية مهمة لتطوير دواء لعلاج ذلك النوع من السرطان”.

وأشار لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى أن إنتاج دواء مستخلص من زيت الزيتون يمكن أن يكون على شكل حقنة تعطى في الوريد، لافتا إلى أن هناك حاجة لاجراء مزيد من التجارب لمعرفة تأثير زيت الزيتون على سرطان الدماغ بشكل أكثر دقة.

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