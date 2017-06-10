كافاني : نابولي الوحيد القادر على إعادتي للدوري الإيطالي

قال المهاجم الأوروغوياني #إدينسون_كافاني ، إنه قد يعود للعب في #إيطاليا، ولكن في حال فعل ذلك فسيكون “لنابولي فقط” الذي سجل له 104 أهداف في 3 مواسم.

وقال كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حصوله على جائزة من المدينة الواقعة بجنوب إيطاليا: “قد أعود للعب في إيطاليا، ولكن لنابولي فقط، حين رحلت قلت إنه لو تغيرت الظروف، لوددت العودة إلى نابولي”.

وأكد أنه لو عاد إلى نابولي “فسيفعل ذلك وهو في حالة جيدة من لياقته البدنية” وليس في نهاية مسرته.

وتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، الذي فاز فيه ريال مدريد باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وقال: “ريال مدريد لعب مباراة رائعة ضد يوفنتوس، حافظ على نفس الوتيرة خلال 90 دقيقة، في حين ضغط اليوفي كثيراً في النصف الأول ولكن مستواهم انخفض بعد الشوط الأول”.

وأضاف: “هذا لايعني أن هناك فارقاً كبيراً بين كرة القدم الإيطالية والدولية، كل مباراة مختلفة، ونهائي دوري الأبطال أكثر اختلافاً”. ( EFE )

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