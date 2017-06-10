مانشستر يونايتد يحسم مصير إبراهيموفيتش

يبدو أن مصير اللاعب الدولي السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش قد تحدد، وأنه سيكون خارج أسوار نادي #مانشستر_يونايتد، بعدما توصلت إدارة النادي لقرار عدم التجديد للنجم السويدي.

ووفقا لصحيفة “غارديان”، فأن إصابة إبراهيموفيتش القوية كانت سببا في القرار، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وكان النجم السويدي، 35 عاما، قد أصيب في ركبته عند نهاية الموسم، وتقرر لاحقا أنه لن يستطيع اللعب حتى مطلع عام 2018.

وقال مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، أن هناك عروضا كثيرة للنجم السويدي، وأن إبراهيموفيتش “يستطيع اللعب عامين إضافيين، وسيبقى في أوروبا بنسبة 100 بالمئة”.

وسيعني رحيل إبراهيموفيتش فراغ مركز رأس الحربة في النادي الإنكليزي، مما يزيد التساؤلات عن هوية المهاجم الذي سيوقع معه مانشستر يونايتد هذا الصيف.

عكس السير