” مايكروسوفت ” تطور نسخة من ” ويندوز 10 ” خاصة بالشركات

اكتشف مستخدمون في نسخة تجريبية جديدة أطلقتها شركة #مايكروسوفت صدفةً في الأسبوع الماضي إشارات إلى أن الشركة تعمل على نسخة موجهة للشركات والمستخدمين المتقدمين من نظام #ويندوز 10، سوف تحمل اسم “ويندوز 10 برو لحواسب محطات العمل”.

ويبدو أن النسخة الجديدة من نظام “ويندوز 10″، التي وُصفت بأنها “حل للمستخدمين المتقدمين” سوف تتيح للمستخدمين الاستفادة القصوى من موارد الحواسب الشخصية لتأدية مهام كبيرة، إذ إنها سوف تدعم العمل مع حواسب شخصية بمواصفات متقدمة تجعلها تُصنف في فئة الخوادم “السيرفرات”.

وفي صورة مسربة، بينت مايكروسوفت أن Windows 10 Pro for Workstation PCs تقدم 4 مزايا أساسية، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، تشمل: وضع محطة العمل الذي يعمل على تحسين نظام التشغيل من خلال تحديد أحمال العمل للحوسبة النموذجية والرسوميات المكثفة لتوفير ذروة الأداء والموثوقية عند تمكينه.

وتدعم النسخة أيضًا نظام الملفات الجديد من مايكروسوفت، الذي يُسمى ReFS ويأتي خلفًا لنظام NTFS. وفي هذا الإصدار الجديد، يمكن لنظام التشغيل التسامح مع الأخطاء، ودعم أحجام أكبر من الملفات، إضافة إلى ميزة التصحيح التلقائي.

وكشفت الصورة أيضًا أن Windows 10 Pro for Workstation PCs ستكون قادرة على التعامل مع الملفات على نحو أسرع، ذلك أن محطات العمل تُستخدم عادةً لمعالجة أحجام أكبر من البيانات عبر الشبكة، لذا فإن مايكروسوفت سوف تُضمن النسخة بدعم بروتوكول SMBDirect الذي يتيح مشاركة الملفات الكبيرة ضمن الشبكة مع سرعة في النقل واستهلاك أقل لموارد المعالج أثناء المشاركة.

وتوفر النسخة الجديدة كذلك دعمًا موسعًا للعتاد، إذ تعتزم مايكروسوفت دعم النسخة على حواسب تضم حتى 4 معالجات وذاكرة تخزين تصل إلى 6 تيرابايتات. مع الإشارة إلى أن نظام ويندوز 10 برو الحالي يدعم العمل مع معالجين فقط.

ويُعتقد أن اسم النسخة والمزايا التي توفرها ليست نهائية، إذ لا تزال مايكروسوفت تعمل على تطويرها لجعلها الحل الأمثل للحواسب الشخصية التي تُستخدم عادة في الشركات، وليست تلك التي يستعملها المستخدم العادي.

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