محللون يرحلون عن قناة ” beIN SPORTS ” رغم أجورهم الخيالية

لا شك أن محللي المباريات في شبكة قنوات beIN SPORTS هم الأغلى أجراً مفي الوطن العربي في هذا المجال.

ورغم ذلك أعلن كبار المحللين والمعلقين الإماراتيين والسعوديين والمصريين رحيلهم عن القناة، مؤيدين قرار قطع العلاقات مع دولة قطر بسبب دعمهما الإرهاب.

ويحصل المحللون على رواتب تفوق المعلقين، خاصة أن أغلبهم نجوم سابقين، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث تم الكشف عن حصول النجم المصري أحمد حسام ميدو على راتب شهري يصل إلى 75 ألف يورو لتحليل المباريات، بينما يحصل محمد أو تريكة على 50 ألف يورو، ومواطنهما هيثم فاروق على 30 ألف يورو شهرياً.

في المقابل يحصل المعلقون على رواتب شهرية على حسب نجومية وشعبية المعلق تتراوح بين 25 إلى 50 ألف يورو، ما يجعلهم الأغلى في الوطن العربي.

عكس السير