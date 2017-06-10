مدرب منتخب إسبانيا ” وبخ ” بيكيه بسبب ريال مدريد

كشفت قناة تلفزيونية اسبانية أنّ غولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب #إسبانيا لكرة القدم ، وبّخ مدافعه #جيرارد_بيكيه، لاعب #برشلونة ، خلال المعسكر الحالي للمنتخب بسبب استمرار اللاعب في انتقاد واستفزاز زملائه الذين ينشطون في نادي ريال مدريد.

وكشفت قناة “كواترو” الإسبانية تفاصيل حديث المدرب لوبيتيغي مع بيكيه، الذي جرى خلال الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء الماضي، واستمر لخمس دقائق، بينما كان يضع كل منهما يده على فمه، إلا أن القناة قالت إنها استطاعت التقاط بعض الكلمات.

وبحسب ما التقطته القناة، فقد أعرب لوبيتيغي للاعبه عن قلقه إزاء بعض ما يحدث داخل المنتخب، خاصةً بسبب المنافسة الكبيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتصريحات التي ما فتئ يطلقها بيكيه، وكان آخرها ، عندما تحدث عن احتفال ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا في عام 2011 .

ويكون المدرب قد قال لبيكيه وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “يجب حل الأمور على الفور، هذا واضح”، ورد عليه بيكيه قائلاً: “إذا كنت تفهم ما يحدث فإن هذا سيزعجك، هناك أسباب أخرى أيضاً”.

وأضاف لوبيتيغي، محذراً لاعبه :”هذا يمكن أن يضر بك، لا يمكن أن يكون لعبة.. ليس هناك أكثر من هذا”.

وكان بيكيه، قد قال في تصريحات تلفزيونية، الإثنين الماضي:”أعتقد أنه لا مجال للمقارنة بما حققه ريال مدريد في آخر عامين، مع ما حققناه في برشلونة خلال كل هذه السنوات”.

وأضاف مستفزاً : “كان بإمكاننا أن نقوم بجولة احتفالية عقب التتويج بكأس الملك كما فعلها ريال مدريد (عام 2011)، ولكننا نعلم أن الكأس وحده ليس سبباً كافياً للاحتفال”.

وتابع: “إذا وجدتنا نحتفل بكأس الملك فأعلم وقتها أن ريال مدريد دخل في دائرة الهيمنة على البطولات”.

وتُوّج ريال مدريد في الموسم المنقضي ( 2016-2017) بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في حين اكتفى الغريم برشلونة بنيل لقب كأس ملك اسبانيا.

عكس السير