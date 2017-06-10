مقتل 25 طفلاً و محاصرة 40 ألف داخل مدينة الرقة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الجمعة، مقتل 25 طفلا وإصابة آخرين، نتيجة اشتداد المعارك في محافظة الرقة، وبقاء أكثر من 40 ألف آخرين محاصرين في خط الاشتباكات، بينما اشارت مصادر أخرى إلى ارقام أكبر للتقلى وللمحاصرين من المدنيين في اتون القتال.

وقال المتحدث باسم “يونيسف” كريستوف بوليراك، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن “العنف الشديد في الرقة يهدد حياة أكثر من 40 ألف طفل محاصر في ظروف خطيرة للغاية”.

وأضاف أنهم يتلقون تقارير مثيرة للقلق من المنطقة، مشيرًا إلى أنه قتل على الأقل 25 طفلا في الرقة وأصيب آخرون، دون تحديد اليوم أو المدة التي قتلوا خلالها.

ولفت إلى أن 80 ألف طفل هُجّروا من مناطقهم نتيجة الاشتباكات الدائرة في الرقة، داعيا إلى إجلاء الأطفال من المحافظة بشكل آمن.

ورفض بوليرات، الإجابة على سؤال حول كيفية مقتل الأطفال الـ25.

من جهته قال ينس لاركة، متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المعلومات التي وصلت إليهم تفيد بوجود 200 ألف شخص محاصر في المنطقة.

وأكد لاركة، في تصريحات له، على أن المدنيين لا يستطيعون الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأن أكثر من 440 مدنيّ تضرروا من العملية العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

والأربعاء، أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن “قوات سوريا الديمقراطية” و”التحالف العربي السوري” المنضوي تحت لوائها، بدأت عملية السيطرة على مدينة الرقة شمالي سوريا من “داعش”.

وتحدثت مصادر محلية في الرقة، الجمعة، عن مقتل 45 شخصا جراء استهداف التحالف أحياء في مركز الرقة بقنابل الفوسفور الأبيض، خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، دون تفاصيل عن القتلى وهوياتهم.

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