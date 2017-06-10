ميركل : على الخليج و إيران العمل على تخفيف أزمة قطر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في قطر، وإنه يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا أيضاً العمل معاً لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وقالت ميركل التي كانت تتحدث في مكسيكو سيتي بجوار الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إنه سيكون من المستحيل تسوية الوضع ما لم تشارك كل الأطراف الإقليمية مشيرة إلى إيران وتركيا وقطر.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر يوم الجمعة، بأنها راعية للإرهاب”على مستوى عال” فيما قد يعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية لتخفيف حدة التوترات المتصاعدة وحصار تفرضه دول عربية ودول أخرى على قطر.

وزادت الدول العربية من ضغوطها على قطر بوضع عشرات من الشخصيات التي لها صلة بالبلاد على قائمة سوداء للإرهاب، في حين سارعت حليفتها تركيا للوقف بجانبها بخطط لإرسال قوات. (REUTERS)

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