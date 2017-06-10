ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات تصل للحدود العراقية للمرة الأولى منذ 2015

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان فى وقت متأخر يوم الجمعة، إن قوات نظامية إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015.

وأوضح المرصد أن القوات النظامية وصلت إلى نقطة تبعد 50 كيلومتراً شمال منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

وتابع أن التقدم الجديد الذي حققته قوات النظام بالقرب من التنف، يثير المخاوف من اندلاع اشتباك بينها وبين القوات الخاصة الأمريكية الموجودة في المنطقة لتدريب مقاتلي المعارضة المعتدلين المحليين على محاربة تنظيم داعش.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن مصدر عسكري قوله، ان وحدات الجيش وصلت إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق صحراء البادية.

وأضافت أن وحدات من الجيش تمكنت عصر الجمعة من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف وانشأت مواقع في المنطقة بعد القضاء كل الجيوب المتبقية من ارهابيي تنظيم الدولة الاسلامية في ذلك الاتجاه.

الجدير بالذكر أن القوة الضاربة للنظام في تلك المنطقة هي ميليشيات “كتائب الإمام علي” العراقية الشيعية.

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