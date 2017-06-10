هاتف يتسبب بسقوط امرأة أمريكية في ” بالوعة “

أظهرت لقطات المراقبة، لحظة مروعة لسقوط امرأة تبلغ من العمر 67 عاماً في بالوعة بإحدى شوارع #نيوجيرسي، حيث كانت تسير مشتتة وتنظر في هاتفها.

وفي البداية بدت المرأة وكأنها على بينة من طريقها، ولكن بعد ثوان، هبطت المرأة المشتتة أثناء قراءة الرسائل النصية على هاتفها.

وقالت السلطات إن الحادث وقع بعد وقت قصير من ظهر امس الجمعة، ثم تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وأضافت أن المرأة التي لم يتم تحديد اسمها في حالة خطيرة، وقال المسؤولون إن الأبواب الموجودة في الأرض مفتوحة بسبب إصلاح خطوط الغاز في المنطقة.

واعتبرت حوادث انزلاق الأشخاص بسبب الهواتف عديدة، حيث سقطت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا أيضًا في بالوعة بالقرب من منزلها ببريطانيا، عقب سقوط جهاز “آي فون 5” الخاص بها بالقرب منها.

وتلقت خدمات الطوارئ على الفور، بلاغًا من شهود العيان يفيد بانزلاق إحدى الفتيات في بالوعة، وتم إنقاذها على الفور، ولم تصب الفتاة بأي إصابات، ولكن تعرض هاتفها للتدمير.

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