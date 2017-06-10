هيئة الإغاثة الإنسانية التركية : أكثر من 10 آلاف يتيم يستفيدون يومياً من مطابخنا في سوريا

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، اليوم السبت، أن أكثر من 10 آلاف يتيم يستفيدون يوميًّا من المطابخ التي أعدّتها في سوريا.

وقال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي في مكتب المنظمة بولاية هطاي جنوبي البلاد، في بيان، إن “الهيئة مستمرة في إيواء اليتامى السوريين”.

وأضاف “نواصل تقديم المساعدات للعديد من المناطق في سوريا”.

وأشار طوسون، إلى أن “عدد الأشخاص الذين تصل إليهم الهيئة في سوريا ارتفع مع حلول شهر رمضان”.

وأكد أن “العديد من الناس كانوا يعانون من صعوبة الوصول للمستلزمات التي كانوا يحتاجونها من أجل إعداد الإفطار”.

وأوضح طوسون، أن “الهيئة قامت بسد هذه الاحتياجات عبر المطابخ التي أعدّتها في العديد من المناطق السورية”. (ANADOLU)

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