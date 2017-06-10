” واتس آب ” يضيف مرشحات الصور و الألبومات لنسخة ” آي أو إس “

أضاف تطبيق التراسل الفوري #واتس_آب ثلاث ميزات جديدة لنظام تشغيل هواتف #آي_فون “آي أو إس”، تتمثل في إضافة عدد من المرشحات والفلاتر إلى الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة.

وتتوافر مجموعة من الفلاتر المتاحة لمستخدمي iOS التي تعمل مع الصور والصور المتحركة GIF ومقاطع الفيديو، ويبلغ عددها حالياً 5 مرشحات مختلفة هي بوب pop والأبيض والأسود وcool وchrome والأفلام film، كما أضافت الشركة ميزة الألبومات واختصارات الرد.

وتعمل ميزة الألبومات تلقائياً في كل مرة يجري فيها مشاركة أربعة صور أو أكثر أو مقاطع فيديو في محادثة واحدة، ليظهر الألبوم بعد ذلك ويجمع تلك الصور أو الفيديوهات مع بعضها البعض ضمن المحادثات، بحيث تسمح هذه الميزة بتجنب الفوضى في المحادثات الخاصة، ويمكن النقر على الألبوم لعرض الصور والفيديوهات بوضعية ملء الشاشة.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ميزة الجيل التلقائي للألبومات ضمن تطبيقها الفوري للتراسل سكايب الذي أعادت تصميمه بشكل كامل والتي تعمل على طرحه لمستخدمي نظامي آي أو إس وأندرويد في جميع أنحاء العالم.

كما عملت شركة فيس بوك على إضافة الميزة الثالثة لمستخدمي تطبيق واتس اب على آي أو إس المتمثلة باختصارات الرد، بحيث تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالرد على الرسائل الواردة عن طريق تمريرات بسيطة، وذلك عن طريق التمرير إلى اليمين على الرسالة والبدء في الكتابة.

وجرى الإعلان عن الميزات الجديدة بعد أشهر من إعادة تصميم التطبيق ليكون أشبه بتطبيق التراسل الفيديوي سناب شات، وحصل التطبيق في شهر فبراير (شباط) الماضي على تحديثات فيما يخص ميزة الحالة التي تختفي في غضون 24 ساعة، كما حصل مستخدمي التطبيق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على ميزة تتمثل بالقدرة على رسم أو إضافة الرموز التعبيرية إلى الصور. ( DPA )

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