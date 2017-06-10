الرئيسية » سياسة » وزير الاقتصاد و التجارة القطري : إغلاق الحدود البرية لن يؤثر على مشاريع قطر لاستضافة كأس العالم ( فيديو )

وزير الاقتصاد و التجارة القطري : إغلاق الحدود البرية لن يؤثر على مشاريع قطر لاستضافة كأس العالم ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت سياسة تعليق واحد

وزير الاقتصاد و التجارة القطري : إغلاق الحدود البرية لن يؤثر على مشاريع قطر لاستضافة كأس العالم ( فيديو )

 

عكس السير

هاشتاغ

تعليق واحد

  1. غير معروف
    يونيو 10, 2017 , 4:13 م في 4:13 م

    صرعونا .. محاصرين .. محاصرين .. فكو الحصار ! والان بيقول : ( مافي شي ! كلو تمام ! ) .. لا يوجد أسوء من هاي العائلة التي دعمت الاٍرهاب في كل الدول العربية بلا حسيب ولا رقيب .. يجب على السعوديين زيادة الضغط عليهم حتى يتأدبو ويوقفو غرورهم ووقاحتهم مع الدول العربية .

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017