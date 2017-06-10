وزير الخارجية الأمريكي : الحصار على قطر يضر بنشاط شركات أمريكية

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة السعودية ودول خليجية أخرى لتخفيف حصارها على قطر وقال إن الحصار يتسبب في تداعيات إنسانية غير مقصودة ويضر بنشاط الشركات الأمريكية في المنطقة ويؤثر على المعركة التي يقودها الجيش الأمريكي ضد الدولة الإسلامية.

وقال تيلرسون في بيان مقتضب للصحفيين “توقعاتنا أن تقوم تلك الدول على الفور باتخاذ خطوات لوقف تصعيد الموقف وتبذل جهدا صادقا لحل الخلافات بينها”.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية رفض ذكر اسمه قد قال إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة لبحث موضوع قطر وضرورة وحدة الخليج.

وهذا رابع اتصال هاتفي يجريه ترامب مع زعيم في المنطقة منذ أن قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين متهمة إياها بدعم إسلاميين وإيران. (REUTERS)

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