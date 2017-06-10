وول ستريت جورنال : محادثات سرية بين روسيا و أمريكا لـ ” إنهاء الأعمال العدائية ” في الجنوب السوري

تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات سرية مع روسيا في محاولة لإقامة منطقة لتخفيف التوتر فى جنوب غرب سوريا، حيث سيتم الفصل بين القوات الحكومية والمتمردين على أمل إنهاء الإعمال العدائية فى المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين مطلعين على سير المحادثات.

وقالت الصحيفة إنه تم عقد اجتماعين على الأقل حتى الآن، كان آخرها قبل اسبوعين في الأردن، حيث شارك فيها مسؤولون اردنيون أيضاً.

وأضافت أن هذه اللقاءات جاءت عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو في ابريل/نيسان الماضي .

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة وروسيا على تقرير الصحيفة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قالت الجمعة، إن روسيا كانت “متعاونة جدا” في العمل على تهدئة الموقف قرب بلدة التنف جنوب البلاد، بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة طائرة بدون طيار تابعة لقوات النظام.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين إن الموقف قرب التنف هدأ، ويعود ذلك بالأساس إلى جهود روسيا لإيصال المخاوف الأمريكية للقوات النظامية في المنطقة.

وأضاف أن محادثات مكثفة بهذا الشأن جرت بين مسؤولين عسكريين من الجيشين الأمريكي والروسي شملت اتصالات رفيعة المستوى. (DPA-REUTERS)

* الصورة : قصف ميليشيات النظام لدرعا البلد الخميس

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