ألمانيا : القبض على لاجئ سوري و آخر عراقي اعتديا بالضرب على شبان ألمان

تعرض شبان ألمان للضرب على يد لاجئين، أثناء مشاجرة وقعت بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجراح، في مدينة فيسمار، بولاية مكلمبورغ فوربومرن، شمالي ألمانيا.

وقال الموقع الرسمي لرئاسة الشرطة في روستوك، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً عنيفاً وقع يوم الجمعة الماضي، بالقرب من محطة القطار.

ووصلت الشرطة بعد أن انفض الشجار، وقامت باستجواب شهود عيان كانوا متواجدين أثناء الشجار، حيث تبين أنه وقع بين مجموعة من الشبان الألمان تتراوح أعمارهم بين الـ 16 و الـ 24 عاماً، ولاجئين اثنين، أحدهما يحمل الجنسية السورية، والآخر يحمل الجنسية العراقية.

وبحسب الشهود، بدأ لاجئ السوري (16 عاماً) وعراقي (18 عاماً)، بضرب الشبان الألمان، بعد أن تفاقم الجدال دون معرفة السبب، الأمر الذي أسفر عن إصابة 3 ألمان بجروح طفيفة بالوجه والأرجل.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين بالقرب من موقع الحادثة، ورفعت ضدهم قضية لتسببهم بإصابات جسمانية خطيرة، كما تم منعهم من دخول المنطقة بموجب إصدار مذكرة منع دخول.

عكس السير