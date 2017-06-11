ألمانيا : المسلمون يؤدون صلاة الجمعة داخل مسجد كولونيا المركزي مع اقتراب انتهاء أعمال البناء فيه

أدى عدد من المسلمين، صلاة الجمعة، أول أمس، في المسجد المركزي لمدينة كولونيا، شمالي ألمانيا، على الرغم من عدم انتهاء أعمال بنائه.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنها المرة الأولى التي يتم فيها أداء الصلاة داخل المسجد من دون وجود “سقالات”، في إشارة إلى قرب انتهاء أعمال البناء.

وقال المهندس الألماني “باول بوم”، الذي قام بالتصميم المعماري للمسجد، “إن قاعة الصلاة هي قلب هذا الصرح، وهي قاعة تعبر عن الشفافية”.

وذكرت الصحيفة أن الافتتاح الرسمي للمسجد لم يعلن عنه بعد، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتم دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند الافتتاح الرسمي”.

وقالت “بيلد”، إن مسجد كولونيا المركزي، يجسد تسامح المسلمين في ألمانيا وقد صُمم على الطراز العثماني، حيث يحتوي على جدران زجاجية ومئذنتين وقبة، ويتسع لنحو 1200 مصلٍ، بالإضافة إلى أن ارتفاع المآذن فيه يساوي ثلث ارتفاع أبراج كاتدرائية كولونيا الشهيرة.

كما يحتوي المسجد على باحة ضخمة، تدعو الناس من جميع الأديان إلى الدخول إلى المسجد، ويهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ليكون شكلاً من أشكال التفاعل لحياة سلمية مشتركة بين الجميع في ألمانيا، بحسب الصحيفة.

عكس السير