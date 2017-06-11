ألمانيا : ” طبيب يبتكر طريقة لإنقاص الوزن مستمدة من التراث الإسلامي ” ( فيديو )

تمكن فوزي جبهة، الطبيب الألماني التركي الجراح، من تطوير ضماد ضاغط لتقليل الجوع، مستوحياً الفكرة من “التراث الاسلامي”، ما يساعد في عمليات إنقاص الوزن، دون اللجوء إلى عمليات جراحية لتصغير المعدة.

وجاء الاختراع البسيط نتيجة بحثه في جامعة هارفارد الأمريكية، وفي الأحاديث النبوية، وأطلق الطبيب عرضاً خاصاً بسعر أرخص للضماد، خلال شهر رمضان 2017.

ونقل موقع قنطرة الألماني، عن جبهة قوله: “من دون الضماد الضاغط، يكون نحو ثلث حجم المعدة ممتلئاً بالهواء، أما الضماد الضاغط، فيطبِّق ضغطاً مباشراً على أعلى البطن، وبذلك يقلِّل حجم المعدة، وبالتالي يخفِّض الشعور بالجوع”.

وفي محاضرة ألقاها بجامعة بوخوم الألمانية، قال الطبيب إنه استمد فكرة ضماده البسيطة “من حديث ورد فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعصب الحَجَر على بطنه لإزالة الشعور بالجوع”.

وأشار الطبيب إلى أن “زيادة الوزن المرَضية تصيب حالياً كل رجل من عشرة رجال، وكل امرأة من سبع نساء، وقد أظهرت دراسة حديثة لجامعة هارفارد، أنه بعد عشر سنوات سيكون كل شخص من خمسة أشخاص على هذه الأرض مصاباً بزيادة الوزن المرَضية”.

وفي سياق شرحه لمبدأ عمل الضماد الضاغط، يقول الطبيب إن رحلة تطوير الضماد الطبي، بدأت عام 1996 في كلية هارفارد الطبية الأمريكية، حيث نشأ لديه حافز إنتاج هذا الضماد حين كان يعمل كباحث علمي طبي، مضيفاً: “ومن خلال ملاحظاتي السريرية، بالإضافة إلى دراستي لمخطوطات آسيوية تقليدية من التراث الإسلامي، اهتديت إلى تقنية ضغط المعدة هذه”.

ويرى الطبيب أن هذا الضماد الضاغط، هو طريقة سهلة وفعالة ورخيصة لتخفيف الوزن، لبسه مريح وأنيق وغير ظاهر للعيان تماماً، وبالإمكان ارتداؤه تحت الملابس الاعتيادية، فضلاً عن أنه لا يرهق الجسم بالأدوية وبآثارها وأضرارها الجانبية.

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