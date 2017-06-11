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ألمانيا : عرض لوحات لأدولف هتلر للبيع في مزاد علني ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت آخر أخبار ألمانيا, أهم أخبار ألمانيا, محليات اضف تعليق

عرض بيت “ويلدر” (Weilder) في نورنبيرغ بألمانيا رسومات ولوحات أدولف هتلر في مزاد علني.

وضم المزاد العلني 14 لوحة يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، وكلها موقعة بيد الزعيم النازي.

وتراوحت أسعار اللوحات بين ألف و 45 ألف يورو.

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