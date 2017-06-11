ألمانيا : عشرات الإصابات جراء حريق في مركز إيواء لاجئين

قالت الشرطة الألمانية إن 37 شخصاً، بينهم عشرة أطفال، أُصيبوا في حريق اندلع في وقت مبكر اليوم الأحد، في نزل للاجئين بمدينة بريمن، شمالي البلاد.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحريق بدأ في صندوق قمامة في الطابق السفلي من المبنى الذي يسكن فيه أكثر من 100 لاجئاً.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق، ومن بين ذلك المشاعر المناهضة للأجانب.

وعندما وصلت قوات الإطفاء بأعداد كبيرة إلى وسط المدينة، كان كثير من الأشخاص يقفون في النوافذ ويصيحون طلبا للمساعدة.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في بريمن أن 14 من المصابين وبينهم عشرة أطفال نقلوا إلى عيادات في المدينة بينما تلقى آخرون العلاج في موقع الحادث.

وشارك أكثر من 70 رجل إطفاء و27 عربة إطفاء في إخماد النيران. وذكرت الإدارة أن المبنى ليس صالحاً للسكن في الوقت الحالي.

وشهدت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في أعمال العنف التي ينفذها اليمين المتطرف بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم سوريون، على البلاد خلال العامين الماضيين وذلك وفقاً للتقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية. (REUTERS-DPA-DW)

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