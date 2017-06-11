إرتفاع حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية بنسبة 0.5%

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بـ91.3 مليون دولار، أو ما نسبته 0.5% الأسبوع الماضي، إلى 18.34 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه.

ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.23 بالمائة، مقارنة بنحو 4.22%.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 857 مليون دولار، إلى 433.1 مليار دولار، مقابل 432.3 مليار دولار.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط.

وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 173 شركة موزعة على 20 قطاعاً. (ANADOLU)

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