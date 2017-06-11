الأردن : حرس الحدود يتصدى لسيارات حاولت الاقتراب عبر معبر التنف و يقتل 5 أشخاص

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، مقتل خمسة أشخاص وإصابة إثنين بعد تصدي قوات حرس الحدود لتسع سيارات حاولت الاقتراب من الحدود الأردنية عبر معبر التنف.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على لسان مصدر عسكري بالجيش حيث قال: “قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها، حيث تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية.”

وأضاف المصدر الأردني: “بعد وقت قليل من الحادثة، عادت إحدى السيارات نوع بك اب ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مضيفاً أنه نتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى.”

ولفت المصدر على أن “قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة تسلل شخصين لاجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم القبض عليهما واحالتهما إلى الجهات المعنية.” (CNN)

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