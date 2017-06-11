” الأم متورطة ” .. ألمانيا : الشرطة تحقق مع عائلة تحرشت جنسياً بابنتها عشرات المرات !

بدأت، يوم الخميس الماضي (8/6)، محاكمة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بقضية تحرش جنسي بطفلة، في مدينة بوخوم، غربي ألمانيا.

وقالت القناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا “MDR”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة الإقليمية بدأت الخميس الماضي تحقيقاتها بالقضية.

وأشارت إلى أن الادعاء العام اتهم الأشخاص الأربعة بالتحرش جنسياً بالطفلة 135 مرة، على مدار سنتين، حيث كانت تبلغ من العمر ست سنوات، عندما تم التحرش بها عدة مرات للمرة الأولى.

والمتهمون الأربعة هم، عم الطفلة، وشقيقها الأكبر، وشريك أمها، إضافةً للأم التي اتهمت بمساعدتهم من خلال التستر على أفعالهم، وعدم إخبار السلطات.

و ختمت القناة بالقول إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً، خضعت لعلاج نفسي لعدة سنوات.

عكس السير