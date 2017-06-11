الإعدام لباكستاني بسبب ” التجديف ” على ” فيس بوك “

قضت محكمة باكستانية، بالإعدام بحق رجل باكستاني، دانته بممارسة #التجديف على موقع #فيسبوك، بحسب ما قال محامون، في أول حكم يتصل بتهم التجديف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودان القاضي شابير أحمد أوان في منطقة باهاو لابور (حوالى 600 كلم جنوب العاصمة إسلام اباد) المتهم تايمور رازا بتهمة إهانة الرسول محمد، بحسب ما أفاد مدعي النيابة شفيق قرشي.

ودخل رازا في نقاش حول الإسلام مع شخص اتضح أنه مسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد محامي الدفاع رانا فيدا حسين.

ووجه هذا المسؤول الاتهامات لرازا استنادا إلى تعليقات الأخير على موقع فيسبوك، وأكد حسين براءة موكله مشيرا إلى أنه سيطعن في الحكم.

ويعد التجديف عقوبة حساسة في المجتمع الباكستاني المحافظ، حيث يمكن حتى للمزاعم غير المثبتة أن تثير الجموع الغاضبة ما قد يؤدي إلى إعدام المتهمين خارج إطار القانون. ( AFP )

عكس السير