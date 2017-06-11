الإمارات تعلن موافقة الـ ” فيفا ” على طلب تغيير طاقم حكام قطري لمباراة تايلاند

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم امس السبت ان الاتحاد الدولي للعبة ( #فيفا ) وافق على طلبه استبدال طاقم الحكام القطري الذي كان من المقرر ان يتولى إدارة مباراته أمام تايلاند ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في #روسيا.

وكان الاتحاد الاماراتي تقدم بطلب الى نظيره الدولي لتغيير طاقم الحكام، في ظل الأزمة الدبلوماسية الحادة التي تشهدها منطقة الخليج، والتي شملت قطع الامارات والسعودية، اضافة الى مصر ودول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وقال الاتحاد الاماراتي عبر “تويتر” “ردا على خطاب الاتحاد الاماراتي: الاتحاد الدولي “فيفا” يوافق على تغير الطاقم القطري ويعين طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الامارات أمام تايلاند”.

وكان الاتحاد الدولي عين طاقم التحكيم القطري المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لادارة اللقاء المقرر في 13 حزيران/يونيو في بانكوك، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم في روسيا السنة المقبلة.

وشمل قطع العلاقات مع قطر، وقف الرحلات الجوية المتبادلة وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران القطري، والطلب من المقيمين القطريين مغادرة البلاد التي يقيمون فيها. ( AFP )

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