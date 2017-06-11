الإمارات : مقطع فيديو يكشف تفاصيل قتل طفل ” بناية أبوظبي “

أظهرت مقاطع فيديو بثها برنامج “علوم الدار” على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحركات القاتل المنقب الذي اعتدى على طفل آسيوي ومن ثم قتله خنقاً ليلقي بجثته فوق سطح البناية التي يقطنها مع ذويه في أبوظبي.

وتكشف مقاطع الفيديو التي رصدتها كاميرات المراقبة في البناية لحظة دخول القاتل الذي ارتدى عباءة ونقاباً حاملاً حقيبة نسائية ليخفي شخصيته الحقيقية خلال دخوله البناية التي يقطنها الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، ومن ثم استدرجه في المصعد ثم إلى سطح البناية لينفذ جريمته البشعة.

كما توضح المقاطع بعضاً من أدوات الجريمة التي استخدمها القاتل ومنها حبل قام من خلاله بخنق الطفل حتى فقد الحياة.

وهزت الجريمة البشعة مشاعر المواطنين والمقيمين في العاصمة أبوظبي والتي اتضح أن مرتكبها باكستاني عمره 33 عاماً وعلى صلة بذوي الطفل وفق ما أعلنت شرطة أبوظبي في تحقيقاتها بعد ضبط الجاني واعترافه بتفاصيل الجريمة حيث قام بالاعتداء على الطفل جنسياً ومن ثم خنقه حتى فارق الحياة، بحسب ما اوردت صحيفة البيان الإماراتية، وبذلت شرطة أبوظبي جهوداً حثيثة في سرعة التحرك للتعرف على القاتل المنقب وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي وتقديمه للعدالة، مؤكدة أن الجاني أدلى باعترافات تفيد تورطه الكامل في الجريمة البشعة.

وكانت شرطة أبوظبي فور العثور على جثة الطفل قد بدأت التحقيق في ملابسات القضية من قبل الجهات الشرطية المختصة وتقصي الحقائق والتي أدت فيما بعد إلى تحديد القاتل وإلقاء القبض عليه.

والطفل الذي قدم للدولة للإقامة مع والده منذ عامين بعد أن كان يقيم مع والدته في إحدى الدول الأجنبية بسبب انفصال الوالدين كان مواظباً على الصلاة في المسجد وقراءة القرآن.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي ممثلة في نيابة الأسرة والطفل قد بدأت التحقيق في جريمة قتل الطفل والاعتداء عليه كما قامت بإجراء المعاينة التصويرية للواقعة، وأكدت أنها ستنشر نتائج التحقيقات فور انتهائها تأكيداً على مبدأ الشفافية، واستجابةً لحق المجتمع بالمعرفة، وأوضحت نيابة الأسرة والطفل أن التحقيق مع المتهم تضمن مواجهته بالأدلة وتقرير الطب الشرعي حول الآثار والإصابات التي تم العثور عليها في جسد الضحية.

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