السعودية ترفع أسعار التبغ 100 بالمئة

بدأت السعودية للمرة الأولى الأحد تطبيق نظام ضريبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في محاولة جديدة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت “الهيئة العامة للزكاة والدخل” على موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام “الضريبة الانتقائية” منتصف الليل.

وبموجب هذه الضريبة، ارتفعت في المملكة التي تحظر الكحول أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة، وأسعار مشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة أيضا، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة.

والخطوة هذه جزء من اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال الضرائب إلى دول الخليج بشكل يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي. ومن المفترض أن تعتمد دول مجلس التعاون الست نظام الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، وذلك على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وأعلنت المملكة العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان “رؤية 2030” تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.(AFP)

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