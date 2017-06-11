السعودية تشترط موافقة الكفيل لاعتكاف الأجانب

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عدة ضوابط وتعليمات لتنظيم الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من بينها ضرورة موافقة الكفيل السعودي للأجنبي على الاعتكاف .

ووضعت الوزارة، وفقا لصحيفة “الجزيرة” السعودية الصادرة اليوم الأحد، شرطاً لاعتكاف غير السعوديين وهو موافقة الكفيل المعتمد، وذلك لقطع طريق التستر على المخالفين لنظام الإقامة.

وطالبت بوضع سجل متكامل للراغبين في أداء الاعتكاف يشمل معلومات وبيانات كافية عنهم، كما حمّلت الوزارة أئمة المساجد المسؤولية في الإذن للمعتكفين.(DPA)

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