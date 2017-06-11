الهلال الأحمر التركي يوزع هدايا للأطفال الأيتام في إدلب ( صور )

وزّع الهلال الأحمر التركي، اليوم الأحد، هدايا وألعاب للأيتام المقيمين في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب.

وأجرى فريق من الهلال الأحمر التركي زيارة لدور الأيتام في ريف إدلب، للنظر في وضع الأطفال.

وأمضى مسؤولو الهلال الأحمر التركي بعض الوقت مع الأيتام السوريين، وقدموا لهم الهدايا.

كما التقى الفريق التركي مع أقرباء الأيتام السوريين النازحين في المنطقة للاستماع إلى الاحتياجات والمشاكل التي يعانون منها.

من جهة أخرى، وزّع فريق الهلال الأحمر التركي طروداً بداخلها أطعمة للإفطار لحوالي 11 ألف و500 سوري في المنطقة. (ANADOLU)

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