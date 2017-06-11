برشلونة يبقى الأكثر تتويجاً بثنائية الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا

لا يزال نادي #برشلونة الأكثر تحقيقاً لـ “الثنائية” من خلال التتويج بلقبي #الدوري_الإسباني و دوري أبطال أوروبا بصيغته الحالية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 1992، وهو الإنجاز الذي يعكس تمديد الهيمنة المحلية لتشمل الملاعب القارية من قبل بطل واحد.

وكان ريال مدريد قد حقق إنجاز “الثنائية” للمرة الاولى خلال منافسات الموسم المنقضي (2016-2017) بعدما فاز بلقب “الليغا” واتبعه بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي يوفنتوس الإسباني في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، حقق برشلونة “الثنائية” خمس مرات أعوام 1992 و 2006 و 2009 و 2011 و 2015 ، إذ من اللافت للنظر أن النادي الكتالوني لم يسبق له وأن توج بلقب دوري أبطال أوروبا إلا وحقق معه لقب الدوري الإسباني، حيث لم يسبق له أن فاز باللقب القاري دون تحقيقه للقب الدوري المحلي.

كما نجح نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في تحقيق نفس الإنجاز مرتين عامي 1999 و 2008 وحققه بايرن ميونيخ الألماني هو الآخر مرتين في 2001 و 2013 ، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، كما حققه انتر ميلان الإيطالي مرة واحدة في العام 2010 عندما حقق الثلاثية التاريخية .

ويُعد نادي ميلان الإيطالي ثاني فريق حقق إنجاز “الثنائية” بعد برشلونة، حيث كان ذلك في عام 1994 وعلى حساب النادي الكتالوني نفسه ، ثم نجح أياكس أمستردام الهولندي في تحقيق ذات الإنجاز عام 1995 ، كما تمكن نادي بورتو البرتغالي بقيادة المدرب جوزيه مورينيو من إحراز لقبي الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا في عام 2003.

عكس السير