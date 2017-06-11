تصريح صادم يغرم مويس 30 ألف إسترليني

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تغريم المدير الفني السابق لفريق #سندرلاند، #ديفيد_مويس، 30 ألف جنيه إسترليني، بسبب تصريحه إلى مراسلة صحفية بأنه “قد يوجه صفعة إليها” وذلك خلال مقابلة أجرتها معه بعد التعادل السلبي بين سندرلاند وبيرنلي في الدوري الإنكليزي.

وكانت الصحفية فيكي سباركس مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية أجرت المقابلة مع مويس بعد التعادل السلبي بين الفريقين في 18 مارس (آذار) الماضي.

ولكن مويس فقد أعصابه، حسبما أكدت التقارير، بعد انتهاء هذه المقابلة التي تضمنت سؤالاً حول مستقبله مع الفريق ليؤكد مويس للمراسلة أنها تجاوزت حدودها وعليها أن تنتبه لنفسها لأنه قد يصفعها.

واعتذر مويس إلى سباركس، كما أعرب عن أسفه وندمه بشكل عام بسبب هذه التصريحات التي أكد أنها لا تعبر أبداً عن شخصيته.

وقرر الاتحاد الإنكليزي تغريم مويس مؤكداً أن تصريحاته “غير لائقة وتسبب فقدان سمعة اللعبة”.

واستقال مويس الشهر الماضي من تدريب سندرلاند بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى. ( DPA )

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