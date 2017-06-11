تعليق رخصة سائق أجرة تحرش بنائبة مسلمة في أمريكا

أصدر قاض قرارا بتعليق رخصة سائق سيارة أجرة في واشنطن العاصمة مؤقتا اتهم بالتحرش بنائبة مسلمة من مينسوتا.

وقالت النائبة عن الولاية، إلهان عمر، إنها كانت تستقل السيارة الأجرة برفقة شقيقتها في ديسمبر الماضي عندما هدد السائق بخلع حجابها مستخدما لهجة مسيئة معهما.

ومؤخرا قام قاض بتغريم السائق ألف دولار وتعليق رخصته لمدة 45 يوما، وأمره بحضور فصول حساسية ثقافية.

وورد في الحكم الإداري أن سائق السيارة الأجرة أنكر استخدام لهجة مسيئة وتهديد النائبة، قائلا إنها من سبه. وأمام السائق 30 يوما للتقدم بطلب مراجعة للحكم.

وإلهان عمر هي أول نائبة من أصول صومالية، وقد هاجرت إلى الولايات المتحدة بعدما قضت شطرا من طفولتها في مخيم للاجئين في كينيا. (SKYNEWS-AP)

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